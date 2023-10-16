|
Dünya

İşgalci İsrail Zelenski'nin ziyaretini istemedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail'e gitmek istedi. Ancak ziyaretin İsrail'in tavrı nedeniyle gerçekleştirilemediği öğrenildi.

17:36 . 16/10/2023 Pazartesi
Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken
, işgalci
İsrail
'in Gazze'ye saldırılarının ardından Orta Doğu'na turuna çıktı.

Önce İsrail'i ziyaret eden Blinken, sonrasında İsrail'in çevresindeki ülkelerde temaslarda bulundu.


Blinken ile İsrail'e gitme girişiminden sonuç alamadı


Blinken, yeniden İsrail'e dönerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek için harekete geçti. Blinken'ın ziyaretindeki Zelenski ayrıntısı göze çarptı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz hafta Avrupa'yı ziyaret etmişti ve Blinken ile İsrail'e gitmek istedi.


İsrail: Ziyaretin zamanı değil


Bu konuda çekinceleri olduğunu belirten Tel Aviv yönetimi ise ziyaret için
"doğru zaman olmadığını"
Zelenski'ye bildirdi.

İsrail basınından Ynet'in haberine,
"Her halükarda bu, Zelenski'nin gelecekte İsrail'e gelmeyeceği anlamına gelmiyor."
denilerek şunlar aktarıldı:

Ukrayna'nın Yahudi devlet başkanı gelmeyi düşünüyor ancak tek bir geziye çıkmak zor.


Bu nedenle gelecekteki ziyaretinin, başka bir Avrupa gezisinin parçası olması bekleniyor.


Ukrayna'dan İsrail'e suçlama


Ukrayna, Rusya ile süren savaşta İsrail yönetimini "apaçık Rus yanlısı pozisyon almakla" ve İsrail liderliğini tarafsızlık konusunda "demagojinin arkasına saklanmakla" suçlamıştı.


Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili medyaya yaptığı açıklamaların "her seferinde, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlama konusundaki mutlak eylemsizliğini haklı göstermeyi amaçladığı" belirtilmişti.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.


#Zelenski
#İsrail
#Blinken
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor