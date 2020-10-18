​İşgalci İsrail’den BM çalışanlarına vize engeli: Hem suçlu hem güçlü

Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yapılan sözde normalleşme anlaşmasının İsrail Meclisi’nde onaylanması sonrası işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’ün ilhakı için hızla adımlar atan İsrail yönetiminin, yasa dışı yerleşim yerleriyle bağlantılı şirketlerin listesini yayınladığı için Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının vizele başvurularını da reddettiği bildirildi.

100’DEN FAZLA ŞİRKETİ İFŞA ETMİŞTİ

Tel Aviv merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OCHR), Şubat ayında yayınladığı listede, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri’nde inşa edilen yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasında yer alan 100’den fazla uluslararası şirketi ifşa etmişti. OCHR, yayınladığı listede 112 şirkete yönelik herhangi bir “uluslararası yasaları ihlal etme” suçlamasında bulunmasa da, Tel Aviv yönetimi listenin İsrail’e yönelik boykotu cesaretlendirdiği gerekçesiyle OCHR’ye karşı tavır aldı.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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BAŞVURULARI REDDEDİYOR

Listenin yayınlanmasından kısa süre sonra, İsrail kurumları, BM’ye bağlı kurum çalışanlarının vize yenilemeye yönelik bütün başvurularını reddetmeye başladı. OCHR sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Ağustos ayından bu yana 12 BM çalışanından 9’u vizelerini yenileyemedikleri için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kalan üç çalışanın da vize süreleri dolduktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda olduğu ifade edilirken, OCHR’nin İsrail bürosunda bu yıl itibarıyla çalışmaya başlaması beklenen üç kişinin de ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

ANLAŞMA İLHAKI DURDURACAK YALANI

İşgalci İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria ve Kudüs çevresinde beş bin konutluk yasa dışı yerleşim planı inşa etme planını açıklamıştı. Karar, BAE ile yapılan “normalleşme” anlaşması karşılığında İsrail’in ilhakı durduracağı iddiasının da yalan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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