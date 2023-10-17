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Dünya

İşgalci İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı

İsrail Milli Güvenlik Kurulu, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulundu. İsrail basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye yönelik 'alarm seviyesinin' 4'e çıkarıldığı ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi istendi.

22:48 . 17/10/2023 Salı
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail Milli Güvenlik Kurulu, vatandaşlarına Türkiye ve Fas'a seyahatlere karşı uyarıda bulundu.

'Alarm seviyesini' 4'e çıkardılar

Times of Israel'de yer alan habere göre; İsrail Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'ye yönelik alarmın 4'e çıkarıldığını ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Diğer yandan Fas'a yönelik alarm seviyesi 2'ye çıkarıldı, bölgedeki İsrailli turistlere ekstra dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.


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İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...



#İsrail
#Türkiye
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