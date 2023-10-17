İşgalci İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail Milli Güvenlik Kurulu, vatandaşlarına Türkiye ve Fas'a seyahatlere karşı uyarıda bulundu.
'Alarm seviyesini' 4'e çıkardılar
Times of Israel'de yer alan habere göre; İsrail Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'ye yönelik alarmın 4'e çıkarıldığını ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.
Diğer yandan Fas'a yönelik alarm seviyesi 2'ye çıkarıldı, bölgedeki İsrailli turistlere ekstra dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.