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Dünya

İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları Yemen'i bombaladı

Terör devleti İsrail, bu kez de Yemen'i bombaladı. İsrail'e ait savaş uçaklarının Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıyla limandaki yakıt depoları vurulurken, güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği belirtildi.

19:46 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
İsrail, Hudeyde Limanı'nı bombaladı.
İsrail, Hudeyde Limanı'nı bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

Husiler İsrail'e İHA'lı saldırı düzenlemişti

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi.

İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Tel Aviv 'radarların tespit edemeyeceği' İHA ile vuruldu

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.



#Yemen
#İsrail
#Saldırı
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