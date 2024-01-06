İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

Gazze'de günlerdir işlediği savaş suçları ve soykırıma karşın hiçbir planı tutmayan, çatışmalarda ağır kayıp veren İsrail’deki panik, kabine toplantısına yansıdı. Önceki gün düzenlenen kabine toplantısında bakanlar ve askerler birbirine girdi. Aşırı sağcı bakanlar orduyu hedef gösterirken, tarafların tartışmalarının kavgaya dönüştüğü ve koridorlara taştığı belirtiliyor.