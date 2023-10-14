İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde: Hastaneler morga dönüşme riskiyle karşı karşıya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk eden çok sayıda aile, Şifa Hastanesi'ne sığındı.
İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan aileler, Şifa Hastanesi'ne sığındı
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk eden çok sayıda aile, Şifa Hastanesi'ne sığındı. Gözler Gazze sınırına çevrildi. İsrail kara harekatına hazırlanıyor. İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.
İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var. Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de bombardıman da sürüyor. İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı. Bombardıman sırasında bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı. Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi. Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.
İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti
İsrail, abluka altındaki Gazze'de iletişim altyapısını da hedef alıyor. Anadolu Ajansı, Gazze'de bulunan ekibiyle iletişimin tamamen koptuğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ekibiyse Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu.