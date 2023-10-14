İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde: Hastaneler morga dönüşme riskiyle karşı karşıya

İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.









İşte dakika dakika yaşananlar...

09.16: Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

09.15: Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

09.10: İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyu gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

06.56: İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

05.47: İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

05.24: İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

03.16: Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

02.26: Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.

00.59: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü.

00.26: BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

23.55: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söyledi.

23.49: BM: Gazzeli sivilleri tam kuşatma altında olan bir alana taşımak çok tehlikeli









Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan aileler, Şifa Hastanesi'ne sığındı





İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk eden çok sayıda aile, Şifa Hastanesi'ne sığındı. Gözler Gazze sınırına çevrildi. İsrail kara harekatına hazırlanıyor. İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.

İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var. Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de bombardıman da sürüyor. İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı. Bombardıman sırasında bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.





İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi





Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı. Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi. Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.









İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi





Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.









Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti





İsrail, abluka altındaki Gazze'de iletişim altyapısını da hedef alıyor. Anadolu Ajansı, Gazze'de bulunan ekibiyle iletişimin tamamen koptuğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ekibiyse Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu.







