İşgalci İsrail'in sinsi 'Gazze' planı: 'Filistinliler Mısır'a kaçmalı'

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'den ayrılan Filistinlilere Mısır'a gitmelerini tavsiye etti.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail de Gazze Şeridi'ni hedef almaya başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm gücümüzle harekete geçeceğiz." demişti.

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hamas grubuyla yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Filistinlilere Mısır'a kaçmaları tavsiye edildi.

"Dışarı çıkabilen herkes çıksın"

Yarbay Richard Hecht, "Refah Sınır Kapısı'nın hâlâ açık olduğunun farkındayım. Dışarı çıkabilen herkese dışarı çıkmasını tavsiye ederim." dedi.

BBC, Mısır-Gazze sınırındaki geçişin, Gazzeliler için adeta bir "cankurtaran" vazifesi gördüğünü aktardı. Açıklamada ayrıca Gazze sınırındaki çitin güvenli olduğu belirtildi.

Mısır sınırının tamamen kapalı olmadığı, ancak günde yalnızca 400 kişinin giriş çıkış yapmasına izin verildiği kaydedildi.

BBC: İnsanların kaçması zor

İngiltere merkezli yayın organının haberinde şu ifadeler kullanıldı:

Sıradan insanlar için Gazze'den çıkış yolları çok uzun zamandır kolay olmadı, özellikle de İsrail'in bu misillemeyi başlatmasından bu yana.

İnsanlar için tek seçenek BM tarafından işletilen okullar. BM, bu derme çatma barınakların halihazırda yüzde 90 kapasiteye sahip olduğunu ve daha fazla insanı barındıramayacağını söylüyor.

Bu yüzden insanların kaçması çok zor. Bazıları evlerinin bodrum katına girmeyi seçecektir, ancak daha sonra bina üzerlerine çökerse mahsur orada mahsur kalacaklar.

Haberde ayrıca insanların yerel medyayla iletişime geçerek yardım çağrısında bulunduğu, dün gece yaklaşık 30 ailenin bodrumda mahsur kaldığı belirtilerek, "Siviller için seçenekler çok kısıtlı." denildi.







