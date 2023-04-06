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Dünya

İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

Geçtiğimiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ibadet eden Müslümanları engelleyen İsrail polisi, dün de Kıble Mescidi'nde teravih namazı kılan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederek içeridekileri zorla dışarı çıkardı.

09:20 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet uygulanması ve buradakilerin darp edildiği görüntüler tepkiye yol açmıştı, baskında 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti.

Filistinlilere karşı kullanılan orantısız güç uluslararası tepkiye de yol açmıştı.

Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

İsrail polisi, 5 Nisan Çarşamba akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etti.

Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla saldırıda bulunuldu.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.


#Mescid-i Aksa
#Kudüs
#Teravih
1 saat önce
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