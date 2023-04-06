İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

İsrail polisi, 5 Nisan Çarşamba akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etti.