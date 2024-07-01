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Dünya

İşgalci milletvekilinden Gazze itirafı: Neredeyse hiçbir başarı elde edemedik

Terör devleti İsrail'in bebek katili başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, işgalci devletin Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında neredeyse hiçbir başarı elde edemediğini belirtti.

22:11 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Amit Halevi
Amit Halevi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı saldırılarında “neredeyse hiçbir başarı elde edemediğini” belirtti.

Milletvekili Halevi, İsrail Meclis televizyonuna ülkesinin Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında “sonuçların çok kötü ve çok zayıf” olduğunu belirten Halevi, “İsrail ordusu Gazze'de neredeyse hiçbir stratejik başarı elde edemedi.” ifadelerini kullandı.

Halevi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarındaki başarısızlığın ordu ve hükümete ait olduğunu vurgulayarak, aynı yaklaşımın Hizbullah'a karşı da yararlı olmayacağı ve benzer bir başarısızlığın önlenmesi için Lübnan'a yönelik topyekün bir saldırının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Likud üyesi Halevi, 17 Mayıs'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söylemişti.


#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Amit Halevi
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#soykırım
#katliam
38 dakika önce
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