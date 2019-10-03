Dünya İşgalci Türkler gitsin
AVRUPA

İşgalci Türkler gitsin

Güney Kıbrıs Rumlarının ‘bağımsızlık’ yıldönümü kutlamaları Türklere karşı nefret seansına dönüştü. Törenlere davetli siyasetçilerle parti liderleri coştukça coştu.

Talha Menteş Yeni Şafak
Savvas Angelidis
Savvas Angelidis

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni terk etmesi gerektiğini savunan Rumlar, Ankara’nın son dönem Doğu Akdeniz politikalarıyla ‘iyice saldırganlaştığını’ savundu. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Türk saldırganlığını soğukkanlılıkla göğüslemek gerekiyor. Türkiye’nin keyfi hareketlerini önlemek adına her türlü imkanı değerlendiriyoruz ve işgalin oldu-bittilerinden kurtulmak için çözüm arıyoruz” derken konuk Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos ise “Birleşik, bağımsız ve egemen, ‘işgal ordusu’ olmadan ve BM’nin desteklediği bir Kıbrıs Cumhuriyeti için ortak bir vizyonu paylaşıyoruz” dedi. Törenler için Kıbrıs’a gelen Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin de ortama uydu. “Bütün Sırbistan hükümeti ve halkı Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü bütün gücüyle destekliyor. En zor zamanınızda yanınızda olacağız” diyen Vulin, NATO’nun Sırbistan’a operasyonu sırasında Rumlardan destek gördüklerini hatırlattı.

SIRPLAR TOP GÖNDERMİŞ

  • Kıbrıslı Rum siyasi partiler de verdikleri mesajlarla Türk düşmanlığında birleşti. DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, Vatandaş İttifakı, Rum Ekologlar ve DİPA, ‘Türk işgalinin’ sona ermesi çağrısında bulunarak şu açıklamaları yaptı: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıracak iki devletli bir çözüm şekli kabul edilemez. Türk işgalinin bitmesini ve ülkenin yeniden birleşmesini istiyoruz. Ne konfederasyon ne de iki devlet... İşgal kuvvetlerinin ve rejiminin kışkırtıcı faaliyetleri, saldırganlığının sonucu olarak Kıbrıs Helenizmi için görülen tehlikeler ve asimetrik tehditlerin var olduğu bir dönemde Kıbrıs’ın bağımsızlığı için mücadele edenlerin önünde saygıyla eğilmek gerek.” Öte yandan Rum basını, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den 8 adet insansız hava aracı satın aldığını, bunlar için Tel Aviv’e 250 milyon dolar ödediğini, ayrıca Sırbistan’dan ise 155 milimetrelik top alındığını yazdı.

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