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Dünya

İşgalciler uyardı: İsrailliler marketlere akın etti

İşgalci İsrail ordusunun en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılmasına yönelik uyarıda bulunmasının ardından halk marketlere akın etti. Raflar boşaltıldı.

00:35 . 10/10/2023 Salı
IHA
Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.

Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Çatışmalar uzun sürebilir ve her ailenin su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmana sahip olmasını sağlaması önemlidir" denildi. Halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.


Ordu, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtse de halk uyarının ardından marketlere akın etti.


#işgalci İsrail
#halk
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#yiyecek
#su
1 saat önce
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