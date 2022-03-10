Dünya İşgalde 15inci gün Gözler Antalyada yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde
AVRUPA

İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşında 15'inci güne girildi. Rusya, Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Tüm dünyanın gözü, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün gerçekleştirilecek görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 15inci gün: Gözler Antalyada yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde
Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15'inci güne girildi.

Saldırılar her geçen gün şiddetini artırsa da Türkiye iki ülke arasında arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelecek.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya’da görüşeceği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmeye değinerek, “Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız” dedi.

00.01: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istediğini savundu. Zelenskiy, "Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" ifadelerini kullandı.

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