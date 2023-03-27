İskoçya'ya Müslüman göçmen başbakan: Hamza Yusuf

İngiltere'nin başkenti Londra'da seçimleri kazanarak kentin "İlk Müslüman Belediye Başkanı" sıfatını alan Pakistan asıllı Sadık Han, İngiliz basını için bir yazı kaleme aldı. Ramazan'ın kardeşlik ve merhamet ayı olduğuna vurgu yapan Han, "Eğer Müslümanlar hakkındaki tek fikriniz​ haberlerde gördükleriniz ise ve eğer hiç Müslüman arkadaşınız yoksa, İslam'ın ne kadar mükemmel olduğunu görebilmek için Ramazan bir fırsat" ifadelerini kullandı. ​