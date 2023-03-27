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Dünya

İskoçya'ya Müslüman göçmen başbakan: Hamza Yusuf

37 yaşındaki Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman göçmen başbakanı oldu.

17:31 . 27/03/2023 Pazartesi
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Hamza Yusuf

Hamza Yusuf

İskoçya’da başbakan belli oldu. Tarihi bir sonuç çıkan İskoç Ulusal Partisi (SNP) genel başkanlığı seçiminde 37 yaşındaki Sağlık Bakanı Hamza Yusuf birincilikle çıktı. Pakistan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Hamza Yusuf, şubat ayında genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

İlk Müslüman başbakan

Yusuf, bugün yapılan oylama ile SNP’nin yeni lideri seçildi. Pakistan kökenli Yusuf, İskoçya’nın da ilk Müslüman başbakanı oldu.

Büyük Britanya'da 3 göçmen başbakan

2022'de Leo Varadkar'ın İrlanda'da Rishi Sunak ise İngiltere'de başbakan olmuştu.

Böylece İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da başbakanların üçü de Asya kökenli göçmen ailelerden gelen siyasetçiler olmuş oldu.




#İskoçya
#Hamza Yusuf
#irlanda
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