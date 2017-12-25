'İslam dünyası parçalanmak isteniyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesinde Fahri Doktora tevdi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bizleri coşkuyla karşılayan Sudan halkına ve gençlerine, şahsım, heyetim ve milletim adına teşekkür ederim.

Sizler insanlar içerisinden seçilmiş bir milletsiniz. Siz Allah'a iman edenlerin ta kendisisiniz. Kendimi Ankara'da ve İstanbul'da gibi hissediyorum.

Şahsıma fahri doktora ünvanı sizler tarafından verildiği için şükranlarımı sunuyorum. Sayın rektöre, öğretim üyelerine ve üniversitenin öğrencilerine teşekkür ederim.

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Sudan ziyaretimiz anlamına ve önemine yakışır şekilde gerçekleşiyor.

"Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

Uzun yıllardır Sudanlıları sıkıntıya sokan haksız yaptırımların kaldırılmasıyla, inanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Biz şunu biliyoruz ki; alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste...

Şunu bilmenizi isterim, Allah'ın huzurunda rüku ve secdeden başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz.

Sudan halkına engel olan yaptırımların artık hiçbir makul gerekçesi kalmamıştır. Biz her zaman Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı Sudan halkı için her zaman seferber ettik.

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Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora ünvanını takdim ediyor

"İsrail'e bakın, devlet terörü uygulamıyor mu?"

Asırlardır ilim, irfan ve hikmet merkezimiz olan şehirlerimiz maalesef bugün şiddet gürültüleriyle, terör devletleri tarafından zulme uğruyor. İsrail'e bakın, devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları biz görüyoruz da 'Batı' dünyası göremiyor mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören sefil anlayış, bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyor. Kimi zaman ileriye giderek hakların meşru yönetimlerine darbe girişimi yapıyorlar.

"Kudüs meselesinde olduğu gibi dik duralım"

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Emperyalistlerin en değer verdikleri şey altın ve elmastır... Onlar için önemli tek husus; paradır, petroldür, zenginliktir... Bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer yoktur.

Yeter ki Kudüs meselesine eğilmediğimiz gibi eğilmeyelim. Bizlerin vasilet ve ferasetle hareket etmesi lazım. Sırtımızı kardeşimize dönersek o zaman uçuruma doğru yuvarlanmış oluruz.

ABD'nin provakatif Kudüs kararı karşısında tüm insanlığın sergilediği birliktelik büyük bir direniş olmuştur. İİT'nin olağanüstü zirvesinde Maduro dahil farklı inanç gruplarından yüzlerce insan katıldı. Orada ABD'nin kararını tanımadıklarını, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını bildirdiler.

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"ABD'nin şantajlarına rağmen oy kullanıldı"

BMGK sürecinde 128 ülke şantaj ve tehditlere rağmen karar tasarısı lehine oy kullandı. Fakat sadece ABD'nin yanında sadece 8 ülke oy kullandı. Onlarda nüfüsları 10 bin, 15 bin olan ülkecikler.

Allah'ın izniyle gelecek, bu asrın sonunu bulmadan Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım, yeter ki gayret edelim, yeter ki eğilmeyelim. Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi.

Tüm dünya ABD'nin Kudüs kararının 'hukuksuz' olduğunu kanıtlamış oldu. Biz beraber hareket edince neleri başarabileceğimizi göstermiş olduk. Bu 128 ülkeye şahsım, milletim ve İslam dünyası adına teşekkür ederim.

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"Şahsım ve milletim adına teşekkür ederim"

Bugüne kadar 427 Sudan'lı öğrenciye eğitim fırsatı sunduk. Kendilerine eğitim imkanı sağlayarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türk öğrenciler Sudan'lı kardeşlerimizin misafirperverliğiyle Arapça öğrenebilirler. Bu ziyaretimizde bir başka çalışma daha yaptık. O da bir Sudan-Türkiye Üniversitesi kurmak. Döner dönmez bunun da talimatlarını vereceğiz.

Hartum Üniversitesi'nin şahsım adına sunduğu bu Fahri Doktora ünvanını layık gördükleri için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.