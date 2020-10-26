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Dünya İslam düşmanı Macron boykotu görünce Arapça paylaşım yaptı Asla pes etmeyeceğiz
AVRUPA

İslam düşmanı Macron boykotu görünce Arapça paylaşım yaptı: Asla pes etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Arapça açıklama yaparak “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Arapça paylaşımla meydan okudu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Arapça paylaşımla meydan okudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

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"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.

Macron paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

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