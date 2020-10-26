İslam düşmanı Macron boykotu görünce Arapça paylaşım yaptı: Asla pes etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

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"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.

Macron paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. REKLAM October 25, 2020

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DÜNYA Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

OYNAT 02:00 Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular. BiP'te paylaş

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