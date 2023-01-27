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Dünya

İslam düşmanı Paludan alçaklığa doymuyor: Bu kez Danimarka'yı işaret etti

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da yeniden kitap yakacağını açıkladı.

00:55 . 27/01/2023 Cuma
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İslam düşmanı Rasmus Paludan.

İslam düşmanı Rasmus Paludan.

Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Yeniden İslam'ı hedef alan Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

YİNE TEHDİT ETTİ

Dünyayı ayağa kaldıran ve skandal eylemiyle büyük tepki çeken Paludan, bu kez zaman ve mekanı belirterek yeni planını açıkladı.

''BİR KİBRİT VE KİTAP GETİRECEĞİM''

Paludan, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü, 12.30'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Dortheavej'de protesto gösterisi düzenleyeceğim. Hristiyan bir ülke olan Danimarka'da yaşayan bir Hristiyan olarak belirli dinler hakkındaki görüşlerimi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir kibrit ve kitap getireceğim."



#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Rasmus Paludan
19 dakika önce
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İslam düşmanı Paludan alçaklığa doymuyor: Bu kez Danimarka'yı işaret etti
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