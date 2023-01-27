İslam düşmanı Paludan alçaklığa doymuyor: Bu kez Danimarka'yı işaret etti

Dünyayı ayağa kaldıran ve skandal eylemiyle büyük tepki çeken Paludan, bu kez zaman ve mekanı belirterek yeni planını açıkladı.

"Cuma günü, 12.30'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Dortheavej'de protesto gösterisi düzenleyeceğim. Hristiyan bir ülke olan Danimarka'da yaşayan bir Hristiyan olarak belirli dinler hakkındaki görüşlerimi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir kibrit ve kitap getireceğim."