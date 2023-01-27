İslam düşmanı Paludan alçaklığa doymuyor: Bu kez Danimarka'yı işaret etti

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İslam düşmanı Rasmus Paludan.
Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Yeniden İslam'ı hedef alan Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
YİNE TEHDİT ETTİ
Dünyayı ayağa kaldıran ve skandal eylemiyle büyük tepki çeken Paludan, bu kez zaman ve mekanı belirterek yeni planını açıkladı.
Paludan, şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü, 12.30'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Dortheavej'de protesto gösterisi düzenleyeceğim. Hristiyan bir ülke olan Danimarka'da yaşayan bir Hristiyan olarak belirli dinler hakkındaki görüşlerimi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir kibrit ve kitap getireceğim."