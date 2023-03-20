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Dünya

İslam düşmanı Paludan alçaklığa doymuyor: Yine polis koruması eşliğinde Kur'an yaktı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Paludan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

12:41 . 20/03/2023 Pazartesi
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İslam düşmanı Paludan, yine polis koruması eşliğinde Kur'an yaktı.

İslam düşmanı Paludan, yine polis koruması eşliğinde Kur'an yaktı.

Daha önce defalarca Kur'an-ı Kerim yakan Danimarka'nın aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri İslam düşmanı Rasmus Paludan, iğrençliklerine bir yenisini daha ekledi. İslam düşmanı Rasmus Paludan, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakarak İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

'İslam'a saygı göstermiyoruz'

Çektiği videoda skandal sözler sarf eden Paludan "Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı göstermiyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada söylemiyoruz. " ifadelerini kullandı.

'Her hafta Kur'an yakacağım' demişti

Her fırsatta İslam'a saldıran, hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sık sık dile getiren Paludan, ""İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar her hafta Kur'an yakacağım" sözlerini sarf etmişti.



#Rasmus Paludan
#İsveç
#Danimarka
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