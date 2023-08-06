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Dünya

İslam düşmanları iyice azıttı: Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha

Avrupa'da son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İran asıllı bir kadın, İran büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçaladı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde provokasyona kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

15:51 . 6/08/2023 Pazar
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Kopenhag'da Firoozeh Bazrafkan isimli kadından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hain saldırı.

Kopenhag'da Firoozeh Bazrafkan isimli kadından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hain saldırı.

Son aylarda Avrupa ülkelerinde Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.

Danimarka'da ve İsveç'te art arda
Kur'an-ı Kerim
hedef oldu.

Kopenhag'da bir alçak saldırı daha

Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.

Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı.



Kutsal kitabın sayfalarını rendeledi

Danimarka'ya yaşadığı bilinen
Firoozeh Bazrafkan
isimli İslam düşmanı kadın, hain bir eylem düzenledi.

Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.

Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı.

O anlar sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.


#Kopenhag
#Kur'an-ı Kerim
#saldırı
#Firoozeh Bazrafkan
1 saat önce
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