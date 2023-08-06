İslam düşmanları iyice azıttı: Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha

Kopenhag'da Firoozeh Bazrafkan isimli kadından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hain saldırı.
Son aylarda Avrupa ülkelerinde Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.
Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.
Kopenhag'da bir alçak saldırı daha
Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.
Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı.
Kutsal kitabın sayfalarını rendeledi
Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.
Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı.
O anlar sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.