İslam düşmanları iyice azıttı: Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha

Kopenhag'da bir alçak saldırı daha

Kopenhag'da bir alçak saldırı daha

Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.

Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı.