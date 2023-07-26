İslam İşbirliği Teşkilatı iki ülkenin çağrısı sonrası Kur’an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na resmi toplantı talebi iletildi. Kur’an’a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.