Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı İsrailin Kudüste işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
ORTADOĞU

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur" denildi.

Haber Merkezi AA
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrailin Kudüste işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtti.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.

Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır
DÜNYA
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır

Açıklamada ayrıca, "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz" ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa İmamı Kisvani baskın esnasında minareden feryat etti: Selahaddin nerede
DÜNYA
Mescid-i Aksa İmamı Kisvani baskın esnasında minareden feryat etti: Selahaddin nerede

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde en az 305 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Abone Ol Google News
Mescid-i Aksaya yardım yapmaları farz

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.
Gel al katliam olmasın

'Gel al katliam olmasın'

​İşgalci İsrail askerleri El-Kisvani'nin ofisini kuşattı
Erdoğandan Filistine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.