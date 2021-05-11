İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Daimi Temsilciler Komitesi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere telekonferans aracılığıyla olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail'in özellikle Mescid-i Aksa'ya ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarına karşı koymak için Kudüs'te nöbet tutan Filistinlilerin direnişi ve kararlılığından övgüyle söz etti.

Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekir Ziyab, Genel Sekreter Useymin adına yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan ve 1967'den beri işgal edilen Kudüs'ün konumuna vurgu yaptı.

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Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada gerekli pratik adımların atılması ve acil siyasi ve yasal önlemlerin alınması çağrısında bulunan Ziyab, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Nijer'in Riyad Büyükelçisi ve komitenin daimi temsilcisi Ebubekir Hasan Dan Sokoto da İİT olarak basit kınamaların aşılması gerektiğini söyledi. Sokoto, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı icraatlara karşı konulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

OYNAT 03:27 Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye kararı ardından başlayan protestolar İsrail'in saldırıları sonrası tüm dünya çapında yayıldı. Protestoların başladığı günden bu yana İsrail polisinin uyguladığı şiddet dolayısıyla 300'den fazla insan yaralandı onlarcası gözaltına alındı. İsrail'in hava saldırısı ardından da 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Tartışmaların merkezinde olan Şeyh Cerrah'ın yaşadığı tarihsel serüveni sizler için derledik.



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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

OYNAT 03:59 Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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