İslamofobi tekrar hortladı: Londra'da camiye giren saldırgan namaz kılan müezzini bıçakladı

Spor

Aslan gibi savunma

Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performans ile bambaşka bir görüntüye bürünen Galatasaray, 22. hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 golle en az gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alındığında filelerinde en az gol gören takımlar arasında da 3. sırada bulunuyor.