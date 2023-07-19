İslamofobi yüzünü bu kez İtalya'da gösterdi: Belediye başkanı Müslümanların 'giyinik' şekilde yüzmesini eleştirdi

İtalya'da bir belediye başkanı, Müslümanların "giyinik" şekilde yüzmesini eleştirdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisi'nden olan Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, Müslüman toplumuna gönderdiği açık mektupta, şu ifadelere yer verdi:
Cisint’in bu sözleri, ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler bu açıklamaya tepki gösterdi.
Belediye Başkanı'na tepkiler
İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe, Monfalcone Belediye Başkanı'nın Müslüman kadınların yüzmesini yasaklamak istediğini savundu.
Laframe, Cisint’i eleştirerek, şunları kaydetti:
Ülkenin plajlarıyla ünlü Rimini kentinin Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad da Cisint'in açıklamasının "harika bir fikir" gibi görünmediğini, herkesin denizin keyfini en iyi hissettiği şekilde çıkarması gerektiğine inandığını kaydetti.