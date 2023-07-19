İslamofobi yüzünü bu kez İtalya'da gösterdi: Belediye başkanı Müslümanların 'giyinik' şekilde yüzmesini eleştirdi

"Bu kadınlar giyimlerinden ötürü eziyet görmeden nerede rahat edebilirler? İtalya'da kadınlar istedikleri gibi giyinebilir ama Başkan için bu pek öyle değil. Başkan'a soruyorum; bir grup Finlandiyalı sarışın ve mavi gözlü gelip dalgıç kıyafetleriyle Monfalcone’de yüzmek istese edep açısından bir sorun teşkil eder mi? Anna Maria Cisint'in, Müslümanların Monfalcone'deki varlığıyla ilgili bir sorunu olduğu açık ama o, Müslümanlar da dahil herkesin belediye başkanı olmayı içeren kurumsal bir rolü olduğunu unutmamalıdır. Ayrıca Müslüman kadınlar, kıyafetleriyle denize girmez, mayoyla aynı malzemeden olan tesettür mayo kullanırlar."