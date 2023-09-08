İspanya Başbakanı Sanchez'e G-20 Zirvesi öncesi büyük şok: Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.