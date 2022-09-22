Dünya İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor
AVRUPA

İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor

İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor
Arşiv.

Montero, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor." dedi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan "zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla" ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.

İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.

Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu.

Merkezi hükümet ise "vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini" savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor.

Hükümet, bu hafta başında doğal gazda KDV'yi yüzde 21'den yüzde 5'e indirmişti.

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