İspanya ile Fransa arasındaki hidrojen boru hattı 2030'a kadar tamamlanacak

Ekim ayında Fransa, Portekiz ve İspanya liderleri arasında üzerinde anlaşmaya varılan H2MED projesi, başlangıçta ilk olarak doğal gaz taşımayı amaçlıyordu.

Ancak Alicante'deki EUMED liderleri zirvesi öncesinde üçlü bir toplantının ardından konuşan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yeni koridorun "yalnızca yeşil hidrojene tahsis edileceğini" doğruladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e göre boru hattı yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olacak ve yılda iki milyon ton hidrojen taşınmasını sağlayacak.

Euronews'e göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, üç ülkenin projeyi "ortak çıkar projesi" olarak ilan etmesi için 15 Aralık'tan önce Avrupa Komisyonu'na sunacağını doğruladı. Bu, maliyetinin %50'ye varan kısmını AB fonlarından talep etmesini sağlayacak.

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