Dünya İspanya savunma harcamalarını 2023te yüzde 25,8 artıracak
AVRUPA

İspanya savunma harcamalarını 2023'te yüzde 25,8 artıracak

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve mecliste tartışılan 2023 yılı bütçesinde savunma harcamaları öne çıkıyor.

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Haber Merkezi AA
İspanya savunma harcamalarını 2023te yüzde 25,8 artıracak
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Savunma Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, mecliste yaptığı konuşmada, "2023'ün İspanya'nın savunma harcamalarında milat olacağını" vurguladı.

Savunma bütçesine 2022'ye göre 2023'te yüzde 25,8'lik artışla 12 milyar 825 milyon avro ayıran hükümet, bunun 1 milyar 296 milyon avrosunu 13 yeni projede kullanacak.

Paylaşılan bazı bilgilerde, 4 adet MPA deniz karakol uçağı yapmak için 170 milyon avro, 2 adet kıyı hidrografik gemisi satın alımı için 40,3 milyon avro,10 adet BIFMA deniz gözetleme uçağı satın alımı için 153 milyon avro, uzaktan pilotlu hava sistemleri için 101 milyon avro, Hava Kuvvetlerinde modernizasyon, ulaşım araçları, lojistik ekipman ve iletişim sistemleri programları için 340 milyon avro aktarılacağı bildirildi.

Savaş uçağı için 525 milyon

Valvarce ayrıca Almanya ve Fransa ile iş birliğinde yürütülen yeni 6. nesil savaş uçağı üretimi için 525 milyon avroluk bütçe ayıracaklarını ifade etti.

Öte yandan, İspanya'nın hava filosunu yenileceğini açıklamasının ardından ABD'den F-35 savaş uçağı alıp almayacağı tartışılırken, Valvarce bu soruya "En iyisini seçeceğiz." cevabını verdi.

İspanya, 2023'te gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 1,2'sini savunma harcamalarına ayırırken, Başbakan Pedro Sanchez NATO'ya verdiği sözde bunu 2030'a kadar yüzde 2'ye çıkaracağını söylemişti.

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