İspanya tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 25 Rus diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna’nın Bucha kentindeki sivil ölümlerin dünya gündemine oturmasının ardından Rus diplomatlar, Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmeye devam ediyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez yaptığı açıklamada, 25 Rus diplomatın İspanya’nın güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle ve Rus askerlerinin Ukrayna’da işledikleri savaş suçlarına yanıt vermek amacıyla İspanya hükümetinin kararıyla sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkeyi ne kadar sürede terk etmesi konusunda net bilgi vermeyen Bakan Albarez, bunun bir kaç gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti. Bakan Albarez, “Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşanan sivil katliamına ait gördüğümüz dayanılmaz görüntüler bizi derinden üzüyor bu yüzden İspanya olarak savaş suçlarının derhal soruşturulmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

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Madrid’deki Rus Büyükelçi sınır dışı edilenler arasında değil

Açıklamasında önümüzdeki günlerde daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilebileceğinin de sinyalini veren Bakan Albarez, Madrid’de bulunan Rusya Büyükelçisi Yuri Korçagin’in sınır dışı edilen 25 diplomat arasında yer almadığını çünkü diyalog kapısını kapatmak istemediklerini aktardı. Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşanan sivil katliamının ardından İspanya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve Danimarka ülkelerinde bulunan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Avrupa ülkelerinin bu hamlesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetinin karşılık olarak o söz konusu ülkelerin Rusya’da bulunan diplomatlarını sınır dışı etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF 11 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna’ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı. Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, “Merak insanidir ve Ukrayna’ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi. Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, “Çek BVP’lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu. Putin'in canını sıkacak hamle: Onlarca tank Ukrayna'ya doğru yola çıktı Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı trenlerle Ukrayna'ya gönderdi. BiP'te paylaş

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