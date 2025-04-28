İspanya ve Portekiz'de elektrik krizi: Metrolar boşaltıldı trafik durdu

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını duyurdu. Kesintiye neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Red Electrica durumun analiz edildiğini ve vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini açıkladı.