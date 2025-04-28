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İspanya ve Portekiz'de elektrik krizi: Metrolar boşaltıldı trafik durdu

İspanya ve Portekiz'de elektrik krizi: Metrolar boşaltıldı trafik durdu

14:2428/04/2025, Monday
G: 28/04/2025, Monday
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İspanya ve Portekiz'de büyük çaplı elektrik kesintisi.
İspanya ve Portekiz'de büyük çaplı elektrik kesintisi.

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesildi. Trafik ışıkları dahil hiçbir şeyin çalışmadığı, metroların da boşaltıldığı öğrenildi.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını duyurdu. Kesintiye neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Red Electrica durumun analiz edildiğini ve vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini açıkladı.


İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrikler kesildi!


Tren ve metro seferleri yapılamıyor

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12:30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu.


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