İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.
Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
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Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkede bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere'de Salı günü sıcaklık rekoru kırıldı.
Ulusal meteoroloji kurumu, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40,2 dereceye ulaştığını, sıcaklığın daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Aşırı sıcaklıklara hazırlıklı olmayan ülkede çoğu evde ve işyerinde klima bulunmuyor. Ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti. En az 6 kişinin serinlemek için girdiği nehir ve göllerde boğulduğu kaydedildi.
Fransa da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Ulusal Hava Durumu Servisinin bugün açıkladığı verilere göre Pazartesi günü ülkenin 64 ayrı bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle Batı Atlantik kıyısında sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığı bildirildi.
İspanya'da da sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 750'ye yükseldiği bildirildi.
Aşırı hava olayları, Avrupa'da iklim değişikliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Oxford Üniversitesi'nden iklim profesörü Myles Allen, İngiltere'nin alt yapısını bu sıcaklıklara uygun hale getirmenin çok masraflı olacağını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelenin tek çözüm olduğunu vurguladı.
Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken Almanya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Ülkede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
DÜNYA
Avrupa'daki aşırı sıcaklar Türkiye'de görülür mü? Uzman isim yanıtladı
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Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi, Fransa ve İspanya'nın küresel ısınmaya bağlı aşırı sıcaklıklarla mücadele ettiği günlerde, AB'nin neredeyse yarısının kuraklık riski altında olduğu konusunda uyardı.<br><br>
AB'NİN YÜZDE 46'SI TEHLİKE ALTINDA<br>Kuruluşun, Temmuz ayı raporuna göre, AB'nin yaklaşık yüzde 46'sı uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kalıyor ve yüzde 11'i ekinler zaten su eksikliğinden muzdarip olduğundan daha yüksek alarm düzeyinde bulunuyor.
Diğer taraftan, Portekiz'in kuzeyindeki Murca belediyesinde çıkan bir orman yangınından kaçmaya çalışırken kaza yapan yanmış bir aracın içinde 80'li yaşlarındaki bir çiftin cesetleri bulundu.<br><br>
Murca Belediye Başkanı Mario Artur Lopes, \"Çift arabanın içinde öldü. Tamamen dramatik bir durum. Bölgenin yarısından fazlası yanıyor\" diye konuştu.<br><br>
PORTEKİZ'DE DURUM<br>Portekiz'in çoğu, geçen haftaki 47 derecelik rekor sıcaklıkların ardından orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor. Ülkedeki yangınlar yaklaşık 60 kişiyi yaraladı ve 37 bin dönümlük araziyi yok etti.
İSPANYA'DA EN AZ 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ<br>Komşu ülke İspanya’da ise ülke genelindeki en az 500 kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Daniel Munoz Varas isimli bir itfaiyeci Zamora eyaletinde bir yangınla mücadele ettikten sonra yanıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Varas için bir günlük yas ilan edildi.<br>Ayrıca dün, aynı tepelik alanda bir çobanın cesedi bulundu. 69 yaşındaki adamın bölgeden uzak durma uyarılarını dikkate almadığı bildirildi.<br>
SANCHEZ: KÜRESEL ISINMA ÖLDÜRÜR<br>İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üç büyük yangının şiddetlendiği Extremadura bölgesine yaptığı ziyarette, ölümler ve küresel ısınma arasındaki ilişkiye vurgu yaparak, “Küresel ısınma öldürür. İnsanları öldürür, ekosistemlerimizi ve biyolojik çeşitliliğimizi öldürür” diye konuştu. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların yarın özellikle Extremadura'da tekrar yükseleceğini ve yeni cehennem korkularını artıracağını konusunda uyardı.<br><br>
FRANSA'DA ALARM<br>Diğer taraftan, Fransa'da itfaiyeciler \"aşırı ve istisnai durumlarla\" karşı karşıya olduklarını ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle 15 bin kişiye önlem olarak evlerini terk etmelerini söyledi. Toplamda, Gironde bölgesindeki 31 binden fazla insan, geçen hafta başladığından bu yana yaklaşık 35 bin dönümlük alanı yok eden orman yangınları nedeniyle evlerinden ve tatil yerlerinden uzaklaştırıldı.
Popüler turizm kasabası Arcachon'daki bir hayvanat bahçesinden ise pazartesi günü en az 1000 hayvan tahliye edildi. 200'den fazla takviye güç, alevlerin değerli üzüm bağlarına yaklaştığı Gironde bölgesindeki alevleri kontrol altına almak için savaşan bin 500 kişilik itfaiyeci gücüne katılmak üzere yola çıktı.<br><br>
Fransız meteoroloji uzmanı Francois Gourand'ın \"bir ısı kıyameti\" olarak nitelediği aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki 15 bölgenin yüksek tehlikede olduğu konusunda uyardı. <br><br>
Öte yandan, Brittany ve Normandiya'da 40 derece ve üzeri rekor sıcaklıklar görülürken, Nantes'te, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık yaşandı. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, daha öne yükselen en yüksek sıcaklık 1949’da kaydedilen 39,3 derece idi. Fransa'nın tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ise 46 dereceyle, 2019'da Montpellier'in kuzeydoğusundaki bir köyde kaydedildi.<br><br>
İSVİRÇRE'DE SICAKLIKLAR 36 DERECEYE ULAŞTI<br>Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'daki buz, sıcakta yüksek sesle çatlarken, yakındaki İsviçre'de sıcaklık 36 dereceye ulaştığı için hükümet bir sıcak hava dalgası uyarısı yayınladı. <br><br>Belçika ve Almanya, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının kendilerini vurmasını bekliyor.
İNGİLTERE'DE 42 DERECE SICAKLIK BEKLENİYOR<br>İngiltere'de bu zamana kadar kayıtlara geçmiş en sıcak günün yaşanması beklenirken halka mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.<br><br>Ülkede son dönemde hızla artan sıcaklar nedeniyle İngiliz hükümetinden toplu taşıma ve enerji dağıtım şirketlerine kadar adeta tüm ülke seferber olmuş durumda. Resmi verilere göre, dün Suffolk kasabasında sıcaklık 38,1'e ulaştı.<br>İngiltere'de bu zamana kadar yaşanan en sıcak gün 38,7 derece ile 2019'da kaydedilirken bu rekorun, bugün bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkmasıyla kırılması bekleniyor.<br><br>İngiliz Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimleri, kuzey ve güneydoğu bölgeleri için sert hava şartları uyarısında bulunuldu.<br>Açıklamada, ülkede bugün içinde aşırı sıcaklıkların hayati risk yaratabileceği bölgeler arasında başkent Londra, Manchester ve Kent şehirleri sıralandı.<br><br>
Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor: AB Komisyonu'ndan bölgenin yarısı için kuraklık uyarısı
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Avrupa Briliği'nin (AB) neredeyse yarısının aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riskinde olduğu konusunda uyarı yapıldı. Açıklama, Fransa, İspanya, ve Portekiz şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ederken geldi. Yetkililer, bölgede yaşanan rekor sıcaklıkların devam edeceği ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde" ısı kıyameti"ne neden olacağı konusunda uyardı. İngiltere'de ise hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
DÜNYA
Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Londra’da 10 farklı noktada yangın çıktı