İspanya'da kuraklık etkisini artırıyor: Acil durum ilan edildi

Havaların aşırı ısınmasıyla birlikte bir yandan su kullanımı rekor seviyelere çıkarken diğer taraftan ise kuraklık alarmları verilmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunu en aza indirebilmek için vatandaşları suyu verimli kullanmaları konusunda uyardı.