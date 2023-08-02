|
Dünya

İspanya'da kuraklık etkisini artırıyor: Acil durum ilan edildi

İspanya'nın Katalonya bölgesinde, son yıllarda etkisini daha çok artıran kuraklık sebebiyle 24 kasabada "acil durum" ilan edildi. Acil durum kapsamında tarımda kullanılan suyun yüzde 80, endüstriyel su kullanımının ise yüzde 25 kısıtlanacağı; yüzme havuzlarının doldurulmasının ve park bahçe gibi alanların sulamasının yasaklanacağı bildirildi.

23:08 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Bakanlık ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı.

Katalonya Su Dairesi Direktörü Samuel Reyes, acil durum kapsamında getirilen kısıtlamaların, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında uygulanacağını, içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

Su Dairesinden yapılan açıklamada, Katalonya'daki toplam nüfusu 26 bine ulaşan 24 kasabayı etkileyecek önlemlerin, gelecek hafta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kısıtlamaların getirileceği kasabalarda kişi başına düşen su miktarı günde 230 litreden, 200 litreye düşürülecek.

Katalonya, son iki yıldır İspanya'nın büyük bölümünü etkileyen kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olurken, Ekolojik Geçiş Bakanlığı ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı.



#ispanya
#Katalonya
#kuraklık
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çocuğum hangi okula düştü nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama (e kayıt ekran)