Dünya İspanyada Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve yüksek enflasyona karşı gösteri düzenlendi
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İspanya'da Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve yüksek enflasyona karşı gösteri düzenlendi

İspanya Memurlar ve Serbest Çalışanlar Sendikasının (CSIF) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı, düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüdü.

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Haber Merkezi AA
İspanyada Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve yüksek enflasyona karşı gösteri düzenlendi
Arşiv.

Kent merkezinde, meclis binasından Colon Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün sonunda okunan manifestoda sol koalisyon hükümetinden, işçilerin fiyat artışlarına karşı mücadele etmesine yardımcı olması, gerekli kaynakları sağlayarak kaliteli kamu hizmetlerini garanti etmesi ve emekli maaşlarının geleceği konusunda şeffaf ve objektif bir tartışma başlatıp, etkili ekonomik önlemler alması talep edildi.

Kovid-19 salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla hayat pahalılığının kalıcı olmaya başladığına dikkati çeken İspanyollar, verdikleri demeçte, "Ay sonunu getiremiyoruz. Bizden tasarruf yapmamızı beklemesinler." dedi.

'Bu durum böyle devam edemez'

Başbakan Pedro Sanchez'i gerekli ekonomik önlemleri almamakla suçlayan, soyadını vermek istemeyen sendika üyesi Eduardo, "Her şey çok pahalandı. Elektrikten, çarşı pazar masraflarımıza kadar her şey iki katına çıktı. Bu durum daha fazla böyle devam edemez. Adil bir maaşı hak ediyoruz." diye konuştu.

Memur olan Elenora da "Hükümet (Zor bir kış geçecek) diyor ama biz zaten yazı zor geçirdik. Gençler sadece ailelerinin yardımları sayesinde ayakta durabiliyor. Ay sonunu getiremeyen halktan kimse tasarruf yapmasını beklemesin." ifadelerini kullandı.

İspanya'da son üç aydır enflasyon iki haneli rakamlarda (yüzde 10,2 ila 10,5) seyrediyor.

Ülkedeki diğer sektörlerin işçi sendikaları da ekonomik sorunlara karşı gelecek haftalarda gösteriler yapacaklarını duyurdu.

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