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Dünya

İspanya'da sıcaklıklar rekoru kırdı: Aralık ayında 30 dereceye yaklaştı

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde hava sıcaklığı 29,9 dereceye kadar çıkarken, bunun ülke tarihinde aralık ayı içinde şimdiye kadar tespit edilen en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

08:48 - 13/12/2023 الأربعاء
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet), 12 Aralık Salı günü yerel saatle 14.20'de Malaga kentinde hava sıcaklığının 29,9 derece olarak tespit edildiğini açıkladı.


"Resmi kayıtların başladığı günden bu yana İspanya'da aralık ayındaki en yüksek hava sıcaklığı tespit edildi." diyen Aemet, bundan önce Malaga'da aralık ayı için en yüksek hava sıcaklığının 24,5 derece olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı.


Aemet, Malaga için aralık ayındaki en yüksek hava sıcaklığının 4,9 derece gibi büyük bir farkla rekor kırmasının "gerek İspanya gerekse küresel boyutta görülen iklim değişikliğiyle açıklanabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya genelinde Malaga'dan önce aralık ayındaki en yüksek hava sıcaklığı 2010 yılında, ülkenin güneyindeki Granada kentinin Motril ilçesinde 29,4 derece olarak tespit edilip kayıtlara geçmişti.


Son bir haftadır güney bölgelerinde, mevsim normallerinin üzerinde yüksek hava sıcaklıklarının görüldüğü İspanya'da, Valencia, Almeria, Malaga gibi sahil kentlerinde denize giren ve plajlarda güneşlenen insanların görüntüleri haber bültenlerinde veriliyor.




#aralık ayında rekor sıcaklık
#iklim değişikliği sorunu
#ispanya
#Malaga
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