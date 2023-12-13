İspanya'da sıcaklıklar rekoru kırdı: Aralık ayında 30 dereceye yaklaştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.