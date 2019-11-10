İspanya'da siyasi istikrar krizi: 4 yılda 4'üncü kez sandık başındalar İspanya'da yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. Son 4 yılda 4. kez sandık başına giden İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek. Ülke demokrasi tarihinde 16'ıncısı yapılan genel seçimler için 22 bin oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulup, toplamda 211 bin 200 sandık konuldu. Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 226 bin 771 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Haber Merkezi 10 Kasım 2019, 14:43 Son Güncelleme: 10 Kasım 2019, 14:48 AA