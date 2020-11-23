İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

İspanya’da en çok tiraja sahip olan gazetelerden biri olan El Pais’te, Andres Mourenza tarafından Türk İHA/SİHA’larına yönelik bir yazı kaleme alındı.

Savunma sanayi uzmanlarının görüşlerine yer verilen “Yeni cennetin efendileri” başlıklı yazıda, Azerbaycan'ın Türk üretimi Bayraktar TB2 ve Anka-S’ler sayesinde Karabağ’da zafer kazandığı belirtildi.

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“Düşmanın moralini bozmada çok etkililer”

“Gökyüzünün yeni sahipleri” denilen Türk üretimi İHA/SİHA’lar için “Savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar. Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer” ifadeleri kullanıldı.

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“Ucuz ve daha etkililer”

Analizde, Bayraktar TB2’nin maliyetine değinilerek muadilleriyle ve savaş uçaklarıyla kıyaslaması yapıldı. Hava savunma sistemlerinin hızlı uçan daha büyük uçakları tespit etmek için tasarlandığı bu yüzden İHA’lara karşı karlı bir sistem olmadığı belirtilerek, “Bayraktar TB2 gibi bir drone 5 milyon dolara mal olurken, F-35 gibi bir savaşçının maliyeti 80 milyon doları buluyor” sözlerine yer verildi.

OYNAT 00:39 Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır Rusya medyası Türkiye'nin SİHA kapasitesini gündemine taşıdı. Rus gazetesi, 'Rusya SİHA savaşına hazır mı?' başlıklı haberine 'hayır' yanıtını verdi. BBC'nin Moskova muhabiri Rus medyasındaki SİHA öz eleştirilerini paylaştı. Rus gazete Rusya'nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı. BiP'te paylaş

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