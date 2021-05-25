Dünya İspanyadan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama Depolara tıktılar
AVRUPA

İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: Depolara tıktılar

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’de büyük bir insanlık dramı ve ayıbı yaşanıyor. Bir kısmı teknelerle, bir kısmı yüzerek kente ulaşan 438 Faslı kimsesiz çocuk ve genç, depolarda ve konteynerlerde insanlık dışı şartlarda tutuluyor. The Guardian’ın haberine göre, İspanyol polisi çocukların bir kısmını parklarda bekletiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: ​Depolara tıktılar
İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan insani dramda uluslararası medyaya korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta (Sebte) kıyılarında, Fas’tan ulaşan göçmenlere uygulanan insanlık dışı uygulama, görenlere pes dedirten cinsten. İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan insani dramda uluslararası medyaya korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor. The Guardian gazetesinin aktardığına göre bir kısmı teknelerle, bir kısmı ise yüzerek kente ulaşan 438 kimsesiz çocuk ve gencin “tıka basa dolu” depolarda ve konteynerlerde, insanlık dışı şartlarda tutulduğu ortaya çıktı. İspanyol güvenlik birimlerinin gözetimi altında tutulan çocukların bir kısmı ise şehir parklarında zor koşullar altında bekletiliyor.

Fas'tan İspanya'ya göçmen akını: Son 24 saatte 5 bin kişi geçti
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Fas'tan İspanya'ya göçmen akını: Son 24 saatte 5 bin kişi geçti

10 GÜN KALACAKLAR

  • Olayla ilgili açıklama yapan İspanyol yetkililer, çocukların polis gözetiminde 10 gün boyunca ‘koronavirüs karantinası nedeniyle’ kalacağını savundu. Bölgeye gelen 8 bin göçmenden yaklaşık 7 bininin sınıra geri gönderildiğini bildiren hükümet yetkilileri, bu sefer her zaman görülenden farklı olarak 7, 8, 9 yaşlarında çocukların tespit edildiğini ve “yalnız gelen çocuklar sorununu” çözmeye çalıştıklarını belirtti. Geçen hafta Ceuta kentinin kuzey ve güney sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya’ya geçmiş, kente ulaşanlar polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

İspanya, Fas’tan gelen göçmenlerin yarısını geri gönderdi
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İspanya, Fas’tan gelen göçmenlerin yarısını geri gönderdi
İspanya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 bin göçmenin Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine kaçak yollarla girdiğini belirterek, göçmenlerin yarısının Fas'a geri gönderildiğini açıkladı.

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