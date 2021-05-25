İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: ​Depolara tıktılar

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta (Sebte) kıyılarında, Fas’tan ulaşan göçmenlere uygulanan insanlık dışı uygulama, görenlere pes dedirten cinsten. İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan insani dramda uluslararası medyaya korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor. The Guardian gazetesinin aktardığına göre bir kısmı teknelerle, bir kısmı ise yüzerek kente ulaşan 438 kimsesiz çocuk ve gencin “tıka basa dolu” depolarda ve konteynerlerde, insanlık dışı şartlarda tutulduğu ortaya çıktı. İspanyol güvenlik birimlerinin gözetimi altında tutulan çocukların bir kısmı ise şehir parklarında zor koşullar altında bekletiliyor.
10 GÜN KALACAKLAR
- Olayla ilgili açıklama yapan İspanyol yetkililer, çocukların polis gözetiminde 10 gün boyunca ‘koronavirüs karantinası nedeniyle’ kalacağını savundu. Bölgeye gelen 8 bin göçmenden yaklaşık 7 bininin sınıra geri gönderildiğini bildiren hükümet yetkilileri, bu sefer her zaman görülenden farklı olarak 7, 8, 9 yaşlarında çocukların tespit edildiğini ve “yalnız gelen çocuklar sorununu” çözmeye çalıştıklarını belirtti. Geçen hafta Ceuta kentinin kuzey ve güney sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya’ya geçmiş, kente ulaşanlar polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı.