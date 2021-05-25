İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: ​Depolara tıktılar

İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan insani dramda uluslararası medyaya korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta (Sebte) kıyılarında, Fas’tan ulaşan göçmenlere uygulanan insanlık dışı uygulama, görenlere pes dedirten cinsten. İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan insani dramda uluslararası medyaya korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor. The Guardian gazetesinin aktardığına göre bir kısmı teknelerle, bir kısmı ise yüzerek kente ulaşan 438 kimsesiz çocuk ve gencin “tıka basa dolu” depolarda ve konteynerlerde, insanlık dışı şartlarda tutulduğu ortaya çıktı. İspanyol güvenlik birimlerinin gözetimi altında tutulan çocukların bir kısmı ise şehir parklarında zor koşullar altında bekletiliyor.

DÜNYA Fas'tan İspanya'ya göçmen akını: Son 24 saatte 5 bin kişi geçti

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