İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan’a kadar uzatıldı

Fransa'da 79 yaşındak koronavirüs hastasının kaderine terk edildiği anlar

Avrupa'da hızla ilerleyen koronavirüs salgını Fransa'nın sağlık sistemini felç etti. Başta Paris olmak üzere pek çok bölgedeki hastanelerde boş yer bulmak imkansız hale gelirken, hastaların sevk edildiği çevre eyaletler de doldu. 79 yaşındaki bir koronavirüs hastasını Strasburg'a yoğun bakımda tedavi görmesi için sevk etmek isteyen bir hemşirenin çaresiz anları kameralara yansıdı.