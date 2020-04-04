Dünya İspanyadan koronavirüs kararı OHAL 26 Nisana kadar uzatıldı
AVRUPA

İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan’a kadar uzatıldı

İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan’a kadar uzatıldı

İspanya’nın El Pais gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Başbakan Sanchez, ‘İspanya Bilim Kurulu’ ile görüştükten sonra OHAL’i uzatma kararı aldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
İspanya'da koronavirüs nedeniyle karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

İspanya Başbakanı Sanchez, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal’in ülke çapında 26 Nisan’a kadar uzatıldığını açıklandı.

Reuters
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke

Avrupa’da salgından İtalya’dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da bugün itibariyle 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı.

İspanya koronavirüsten kırılıyor: Can kaybı son 24 saatte 809 kişi artarak 11 bin 744'e çıktı
DÜNYA
İspanya koronavirüsten kırılıyor: Can kaybı son 24 saatte 809 kişi artarak 11 bin 744'e çıktı

11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti

ABD’den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan İspanya’da virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 oldu.

İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
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İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.

İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
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İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

İspanya'da buz pistleri morglara çevriliyor
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İspanya'da buz pistleri morglara çevriliyor
İspanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen bölgesi Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı bu virüsten ölenlerin cesedinin, morg olarak kentteki bir buz pistinde bekletilecek. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sağlık koruma malzemesi eksikliğinden dolayı Madrid Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemini gerçekleştirmeyi durdurduğunu açıkladı.


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