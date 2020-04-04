İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan’a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Sanchez, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal’in ülke çapında 26 Nisan’a kadar uzatıldığını açıklandı.
Reuters
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.
İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke
Avrupa’da salgından İtalya’dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da bugün itibariyle 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı.
DÜNYA
İspanya koronavirüsten kırılıyor: Can kaybı son 24 saatte 809 kişi artarak 11 bin 744'e çıktı
11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti
ABD’den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan İspanya’da virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 oldu.
OYNAT 00:00
İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.
OYNAT
İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.
OYNAT 00:00
İspanya'da buz pistleri morglara çevriliyor
İspanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen bölgesi Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı bu virüsten ölenlerin cesedinin, morg olarak kentteki bir buz pistinde bekletilecek. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sağlık koruma malzemesi eksikliğinden dolayı Madrid Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemini gerçekleştirmeyi durdurduğunu açıkladı.