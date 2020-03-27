Dünya İspanyadan şaşkına çeviren açıklama Sağlık Bakanlığının aldığı Çin malı Kovid-19 tanı kitleri lisanssız çıktı
AVRUPA KORONAVİRÜS

İspanya'dan şaşkına çeviren açıklama: Sağlık Bakanlığının aldığı 'Çin malı Kovid-19 tanı kitleri' lisanssız çıktı

İspanya'dan şaşkına çeviren açıklama: Sağlık Bakanlığının aldığı 'Çin malı Kovid-19 tanı kitleri' lisanssız çıktı

İspanya'da Sağlık Bakanlığının aldığı "Çin malı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı tanı kitlerinin" lisanssız çıktığı bildirildi. Sağlık Bakanı Salvador İlla, lisansız çıkan kitlerin tedarikçi firma tarafından değiştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan Çin malı Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin lisanssız olduğuna ilişkin çıkan iddiaları kabul etti.

  • Söz konusu kitleri "güvenilirliği" bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde "CE" (Avrupa'ya uygunluk) damgası bulunduğunu aktaran İlla, tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini bildirdi.

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Tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu iddia ediliyor

İspanyol basınında, bugün gündeme getirilen ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının, "Çin malı" kitlerde yüzde 30'u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı.

Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu öne sürülüyor.

İspanya'da, Kovid-19'a karşı mücadelede en büyük sorun, sağlık malzemesi eksikliği olurken; hükümet tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'den 432 milyon avroluk sağlık malzemesi alındığı ve hazirana kadar parça parça getirileceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı İlla da konuya ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"550 milyon maske satın aldık. Malzemeler, hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 haftada 11 milyon eldiven gelecek. Kovid-19, hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca nisan ve haziranda 950 solunum cihazı alacağız."

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke İspanya'da, Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 binin üzerine çıktı.

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