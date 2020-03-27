İspanya'dan şaşkına çeviren açıklama: Sağlık Bakanlığının aldığı 'Çin malı Kovid-19 tanı kitleri' lisanssız çıktı

Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan Çin malı Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin lisanssız olduğuna ilişkin çıkan iddiaları kabul etti.



Söz konusu kitleri "güvenilirliği" bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde "CE" (Avrupa'ya uygunluk) damgası bulunduğunu aktaran İlla, tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini bildirdi.

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Tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu iddia ediliyor

İspanyol basınında, bugün gündeme getirilen ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının, "Çin malı" kitlerde yüzde 30'u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı.

Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu öne sürülüyor.

İspanya'da, Kovid-19'a karşı mücadelede en büyük sorun, sağlık malzemesi eksikliği olurken; hükümet tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'den 432 milyon avroluk sağlık malzemesi alındığı ve hazirana kadar parça parça getirileceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı İlla da konuya ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"550 milyon maske satın aldık. Malzemeler, hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 haftada 11 milyon eldiven gelecek. Kovid-19, hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca nisan ve haziranda 950 solunum cihazı alacağız."

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke İspanya'da, Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 binin üzerine çıktı.

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OYNAT 00:00 İspanya'da buz pistleri morglara çevriliyor İspanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen bölgesi Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı bu virüsten ölenlerin cesedinin, morg olarak kentteki bir buz pistinde bekletilecek. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sağlık koruma malzemesi eksikliğinden dolayı Madrid Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemini gerçekleştirmeyi durdurduğunu açıkladı.



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OYNAT 01:37 İspanya'da sağlık sistemi çöktü insani kriz kapıda: Solunum cihazlarını yaşlılardan çıkarıp gençlere takıyorlar Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerde İspanya'da sağlık sistemi artık çökme aşamasında. Virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görüntüler çokça konuşulmuştu. Bir İspanyol'un sosyal medyada yayınladığı video ise ülkede insani kriz çıkma belirtileri olduğunu gösterdi. Gözyaşları içinde konuşan genç İspanyol, koronavirüs tedavisindeki en önemli cihaz olan solunum cihazlarının 65 yaşında üzerindeki yaşlılardan çıkartılıp daha genç hastalara takıldığını anlattı. BiP'te paylaş

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