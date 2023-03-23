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Dünya

İspanyol basını: Türkiye deprem sonrasında Portekiz'den daha büyük bir bölgeyi inşa ediyor

Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeybatısını sarsan, 60 bine yakın kişinin ölümüne neden olan depremden bir buçuk ay sonra iş makinaları hala enkazları çekmeye ve binaları yıkmaya devam ediyor. İspanya’nın en çok okunan gazetelerinden El Pais Türkiye’de yaşanan depreme ilişkin olarak yaptığı haberde hasarın büyüklüğüne yer verdi. Gazetede yer alan haberde, Türkiye'nin Portekiz'den daha büyük bir alanda yeniden inşa süreci adına önemli çalışmalar yürüttüğüne değinildi.

23:51 . 23/03/2023 Perşembe
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İspanyol basınından yeniden inşa süreci ile ilgili değerlendirme

İspanyol basınından yeniden inşa süreci ile ilgili değerlendirme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hesaplamalarına göre 200 milyon ton civarında beton, taş, metal, ahşap kalıntısı var. Bu enkazlar hacim anlamında ise bir metre yüksekliğinde 100 kilometrekarelik, yani Barselona'nın yüz ölçümü kadar bir alana yığılıyor.


Sadece Türkiye'de 3,3 milyon kişi deprem nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Birçoğu, ülkenin batısındaki illere, yakınlarının yanına, kendilerine kapılarını açan otellere veya üniversite yurtlarına gitti. Ancak hükumetinin verilerine göre yaklaşık iki milyonu, deprem bölgesindeki depremzedeler için kurulan çadırlarda kalıyor.


Hasar çok büyük


Yarım milyondan fazla konut, depremde yıkıldı veya aldığı ağır yapısal hasarlar nedeniyle yıkılmak zorunda. Ayrıca diğer 130 bin kadar bina da orta hasarlı ve geniş şekilde güçlendirme yapılana kadar içinde yaşanamayacak. Okuldan tutun da hastaneye varıncaya kadar on binlerce kamu binası ve ayrıca ahırlardan, çiftliklerden fabrikalara kadar diğer özel sektöre ait yapılar da ağır hasarlı. Ancak yollar, havaalanları, limanlar, demiryolları, elektrik hatları ve istasyonlar, barajlar ve rezervuarlar gibi önemli altyapılarda da hasar var. Bin kilometreden fazla içme suyu borusunun ve iki bin kilometreye yakın kanalizasyon borusunun yanı sıra çok sayıda atık su arıtma tesisi de hasar gördü.


Deprem bölgesi Avusturya ve Portekiz'den daha büyük, hatta Bulgaristan'a eş değer bir alan


Durumu incelemek için yakın zamanda bölgede bulunan Dünya Bankası Türkiye Müdürü Humberto Lopez, "Yıkımın boyutu çok büyük. Nurdağı'ndan Antakya'ya giden yolda (güneydoğu Anadolu'da fay hattı boyunca) binalarda değişen tek şey ağır hasarlı mı yoksa yıkık mı olduğu. Etkilenen alanın büyüklüğü 110 bin kilometrekare -Avusturya veya Portekiz'den daha büyük ve Bulgaristan'a benzer bir alan-, bu da çok büyük bir sorun yaratıyor'' ifadelerini kullandı.


Hasarın toplam maliyeti 34 milyar dolar


Dünya Bankası tarafından yapılan ilk hasar değerlendirmesi, depremin doğrudan etkisinin 34 milyar dolar (yaklaşık 31 milyar 500 milyon avro) olduğunu ortaya koydu.


Ayrıca hasar analizi görevlerinde yer alan Avrupalı ​​bir kaynak, hasar maliyeti açısından etkinin çok daha büyük olduğunu açıklıyor:

“Değerlendirme birçok açıdan henüz tamamlanmadı. Sadece binalar üzerinde değil, aynı zamanda insanlar üzerinde de etkinin daha ayrıntılı bir analizine ihtiyaç vardır.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde

El Pais gazetesi

#deprem bölgesi
#yeniden inşa
#İspanyol basını
#Portekiz
28 dakika önce
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