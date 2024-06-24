İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den katil Netanyahu'ya istifa çağrısı: Ülke için büyük tehlike

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu İsrail devleti için tehlikedir, Netanyahu vatandaşlar için tehlikedir, Netanyahu Başbakan olmaya uygun değil. " ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun "Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde yürütülen savaşın yönetiminde başarısız olduğunu" savunan Gelecek Var Partisi lideri Lapid, "Netanyahu, İsrail'in güvenliğine tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, istifa çağrısı yaptığı "Netanyahu'nun evine dönmesi"ni istedi.

İsrail'de muhalefet, uzun süredir Netanyahu'yu görevini sürdürebilmek için kişisel çıkarları doğrultusunda kararlar almakla ve Gazze'de yürütülen saldırıların hedefine ulaşamamakla suçluyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.







