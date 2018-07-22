Dünya İsrail askeri elini kırdı
ORTADOĞU

İsrail askeri elini kırdı

İsrail askerleri, Filistin’in El-Halil kentinde down sendromlu Mahmud Zayid’e insanlık dışı muamelede bulunarak gözaltına aldı. 28 yaşındaki Mahmud’un gözaltında uğradığı işkence sonucu elinin kırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Down sendromlu gence işkence
Down sendromlu gence işkence

İsrail askerleri geçtiğimiz yıl da down sendromlu Muhammet et-Tavil adlı genci gözaltına almış, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun girişimleriyle Muhammed Türkiye’ye getirilmişti.

ATEŞKES DİNLEMEDİ

Öte yandan İsrail, önceki gece varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, dün sabah sattlerinde Gazze Şeridi sıırında bulunan bir gözlem noktasını tank atışıyla vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bazı Filistinlilerin dün sabah telleri aşarak sınırın İsrail tarafına geçtiği iddia edildi. Gazze’de önceki gün 4 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında şehit olmuştu. İsrail ordusu, önceki gün öğleden sonra başlattığı hava saldırılarında Gazze’de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

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