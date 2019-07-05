Dünya İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri, 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.
İsrail askerleri, 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahalesinde 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinli'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
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