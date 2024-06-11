İsrail askerleri, rehine operasyonunda insani yardım kamyonuyla bölgeye sızmış

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:





“Filistin Kızılay Derneği, bir insani yardım kamyonunun askeri operasyonlar için kılıf olarak kullanılmasının yarattığı tehlikeler konusunda uyarıda bulunmaktadır. Geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail işgal güçleri Gazze'nin merkezindeki Nuseirat kampına sızmak için bir yardım kamyonu kullandı ve ardından yüzlerce insanın ölümüne yol açtı. Katliam 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 kişinin ölümüne ve 700'e yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu.





İsrail'in eylemleri birkaç nedenden ötürü endişe vericidir. Bunlardan biri, çatışmanın ortasında kalan insanlar için güvenilir bir kaynağı kullanmak, hainlik suçunu yasaklayan uluslararası insancıl hukukun ve teamül hukukunun ihlalidir. Askeri güçlerin bir yardım kamyonunun içinde saklanması sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçu olarak kabul edilmektedir. İşgal güçleri yardım yapıyormuş gibi görünerek insanları kandırmıştır.





İkinci neden ise sivil halkın yardım götürenlere olan güvenini yok etmesidir. Bu da yine insani yardım çalışanlarını ve sağlık çalışanlarını risk altına sokmaktadır. Bu eylemler, Gazze'de yaşayan insanların çaresizce yardıma ihtiyaç duyduğu, akut gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu ve kıtlık endişesinin devam ettiği bir zamanda gerçekleşmektedir.”







