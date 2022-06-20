Dünya İsrail Başbakanı Bennett İranın planladığı saldırıları Türkiye ile bertaraf ettik
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı Bennett: İran'ın planladığı saldırıları Türkiye ile bertaraf ettik

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik İran'ın planladığı saldırıların Türk hükümeti ile ortak çalışma sonucunda bertaraf edildiğini duyurdu. Bennett, daha fazla iş birliği vurgusu yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi Diğer
İsrail Başbakanı Bennett: İranın planladığı saldırıları Türkiye ile bertaraf ettik
İsrail Başbakanı Naftali Bennett

İsrail devlet televizyonu Kann, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Türkiye'deki bazı İsrail vatandaşlarına yönelik İran'ın planladığı saldırıları, Türk hükümetiyle ortak çalışma sonucunda bertaraf ettiklerini duyurdu.

Bennett, "İsrail, Türkiye ile daha fazla çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve halkına çabalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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İSRAİL'İN İRAN AÇIKLAMALARI

Üst düzey İsrailli yetkililer, geçtiğimi hafta yaptığı açıklamada, İran'ın hafta sonu İstanbul'da İsraillilere terör saldırısı düzenlemeye çalıştığına dair 'somut' tehditler olduğu konusunda uyarmış ve tüm İsrail vatandaşlarını Türkiye'yi derhal terk etmeye çağırmıştı.

Yapılan açıklamada, "İsrail ajanları Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalışıyor ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği yürütüyor" denilmişti.

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