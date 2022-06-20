İsrail Başbakanı Bennett: İran'ın planladığı saldırıları Türkiye ile bertaraf ettik

İsrail devlet televizyonu Kann, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Türkiye'deki bazı İsrail vatandaşlarına yönelik İran'ın planladığı saldırıları, Türk hükümetiyle ortak çalışma sonucunda bertaraf ettiklerini duyurdu.

Bennett, "İsrail, Türkiye ile daha fazla çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve halkına çabalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

İSRAİLLİ BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

GÜNDEM İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye'ye geliyor

İSRAİL'İN İRAN AÇIKLAMALARI

Üst düzey İsrailli yetkililer, geçtiğimi hafta yaptığı açıklamada, İran'ın hafta sonu İstanbul'da İsraillilere terör saldırısı düzenlemeye çalıştığına dair 'somut' tehditler olduğu konusunda uyarmış ve tüm İsrail vatandaşlarını Türkiye'yi derhal terk etmeye çağırmıştı.

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Yapılan açıklamada, "İsrail ajanları Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalışıyor ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği yürütüyor" denilmişti.