İsrail Başbakanı Netanyahu yeniden hakim karşısında

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Binyamin Netanyahu, görevi kötüye kullanmak ve rüşevet suçlamalarıyla bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Netanyahu erken saatlerde Kudüs'teki mahkemeye gitti.

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu karşıtı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.

DÜNYA Netanyahu’ya Soruşturma

DÜNYA İsrail'de Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi

2019 yılında başlayan dava sürecinde Netanyahu’nun milyoner yakınlarından hediyeler aldığı ve bazı medya kuruluşlarına “yanlı haber” yapmaları durumunda iyilik yapmaya söz verdiği iddia edilmişti.

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İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

İddiaları yalanlayan ve bir cadı avı yaşandığını söyleyen Netanyahu en son Mayıs ayında hakim karşısına çıkmış fakat duruşmalar koronavirüsü salgını dolayısıyla askıya alınmıştı.

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