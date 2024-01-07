İsrail Başbakanı Netenyahu, bakanlara yalan makinesi testi zorunluluğu getiren yasa sunmayı planlıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM'de Gazze için ateşkes oylamasına 'ret' oyu veren 10 ülkenin, bundan sonra akan kanda en az Netanyahu kadar sorumlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "150 ülke bir tarafta, 10 ülke bir tarafta. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorduk. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve dünya bunun hesabını bir gün sormasını bilecektir" ifadesini kullandı.