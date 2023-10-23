İsrail basını 'varoluşsal bir tehdit' diyerek yazdı: İşte Netanyahu'nun kendini aklama planı

Hem İsrail kamuoyu hem dünya ise 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt arıyor. Oklar ise Netanyahu'ya çevrilmiş durumda.

İsrail merkezli Haaretz 'Netanyahu İsrail'in Hayatta Kalmasına Yönelik Varoluşsal Bir Tehdittir' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

2012 yılında Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler'e hitaben yaptığı konuşmayı hatırlatan gazete, Netanyahu'nun o gün İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak betimlediğini yazdı.

Haaretz bugün aynı durumun Netanyahu için geçerli olduğunu savundu. Yazıda şu ifadeye yer verildi:

'İsrail'in hem iç hem de uluslararası kırılganlığı İran'ın, onun vekillerinin ve ülkenin başarısız lideri Netanyahu'nun hatasıdır.'





Netanyahu suçu orduya atacak

Gazete, Netanyahu'nun suçu İsrail ordusunun üzerine yıkmak için bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Haaretz, kimliği açıklanmayan bir askeri yetkilinin şu sözlerini aktardı;

'Netanyahu bir kampanya düzenliyor, orduya karşı kanıt topluyor ve bu neden kendisinin sorumlu tutulmaması gerektiğini özel olarak açıklıyor. İstihbarat bilgisini almadığını yineleyip duruyor.'

Gazete, Netanyahu'nun savaşın başlamasından sadece dört gün sonra İsrail askeri muhabirleriyle koordinasyon sağlamak üzere bir sözcü atadığına dikkat çekti.





İlk kez medya başkanlarıyla görüştü

Birçok kaynağın, özellikle savunma bakanı ve genelkurmay başkanının askeri muhabirlerle sürekli iletişim halinde olduğu savaş zamanlarında bu atamayı olağandışı olarak nitelendirdiği belirtildi.

Haaretz, Netanyahu'nun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardan sonra ilk kez İsrail'de çeşitli medya başkanlarıyla görüştüğünü kaydetti.





Gazete ayrıca Likud partisinden adı açıklanmayan bir bakanın şu sözlerine de yer verdi:

'Devletin kuruluşundan bu yana yaşanan en ağır başarısızlığın sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen herkes ciddi bir hata yapıyor.'







