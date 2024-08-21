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Dünya

İsrail basını yazdı: İsrailli esirler terör devletinin saldırısında boğarak öldü

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde cesetleri bulunan altı İsrailli esir, soykırımcı İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında tünele dolan gazdan dolayı boğularak öldü. Haberde, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

00:17 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:27 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Terör devleti İsrail'in saldırısında ölen İsrailliler.
Terör devleti İsrail'in saldırısında ölen İsrailliler.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde,
"Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin ölüm sebebine ilişkin ön değerlendirme, esirlerin tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini gösteriyor."
ifadelerine yer verildi.

Yangından çıkan dumanla öldüler

İsrailli esirlerin yaklaşık altı ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.

Cesetlerde yaralanma izi yok

Tünelde İsrailli esirlere ait cesetlerin yanı sıra ellerinde kalaşnikof tipi tüfekler olan Hamas mensuplarına ait cesetlerin de bulunduğu, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan altı İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.

Cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyurulmuştu.

#İsrail
#Esir
#Hamas
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