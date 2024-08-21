İsrail basını yazdı: İsrailli esirler terör devletinin saldırısında boğarak öldü

Yangından çıkan dumanla öldüler
İsrailli esirlerin yaklaşık altı ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.
İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.
Cesetlerde yaralanma izi yok
Tünelde İsrailli esirlere ait cesetlerin yanı sıra ellerinde kalaşnikof tipi tüfekler olan Hamas mensuplarına ait cesetlerin de bulunduğu, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.
Ne olmuştu?
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan altı İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.
Cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyurulmuştu.