İsrail basınından 'İnsani ara' açıklaması: Yine Hamas'ı bahane ettiler

İsrail basını insani aranın ertelenme nedenini açıkladı.
İsrail basınına göre Gazze'de insani aranın başlaması uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklara takıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, esir takası ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan umutlu olunduğu belirtildi.
Netanyahu umutlu
Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.