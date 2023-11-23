İsrail basınından 'İnsani ara' açıklaması: Yine Hamas'ı bahane ettiler

Müzakerelerdeki görüş farklılıkları sebebiyle gecikmeler olabilir ancak görüşmelerin sekteye uğramasına yol açmaz. Bu, Katar'ın dün gece İsrail'e ilettiği mesajla da uyuşuyor. Dolayısıyla anlaşma tehlikede değildir. Savaş, önceki günlerdeki gibi devam ediyor. İlk rehineler geri dönünceye kadar ateşkes olmayacak. İlk rehineler gelince ateşkes olur.