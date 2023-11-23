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Dünya

İsrail basınından 'İnsani ara' açıklaması: Yine Hamas'ı bahane ettiler

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48. gününde artarak devam ederken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu sabah başlaması beklenen ateşkes İsrail tarafından ertelenirken ülke basını suçu Hamas'a attı.

17:31 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:32 - 23/11/2023 Perşembe
AA
İsrail basını insani aranın ertelenme nedenini açıkladı.

İsrail basını insani aranın ertelenme nedenini açıkladı.

İsrail basınına göre Gazze'de insani aranın başlaması uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklara takıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi.


İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, esir takası ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan umutlu olunduğu belirtildi.


Netanyahu umutlu

Uzlaşı maddelerinde hala bazı boşlukların olduğu ancak görüldüğü kadarıyla halihazırda işlerin yolunda gittiği vurgulanan haberde,
"Katarlılar, çarşamba gecesi Hamas'ın mutabakatı imzalamadığı bilgisini bizlere iletti. Görüldüğü kadarıyla kendisini ilgilendiren bir durum söz konusu"
ifadeleri kullanıldı.

Bazı maddelerdeki boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiğine işaret edilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların da
"halihazırda bir ateşkes olmamakla birlikte mutabakatın gerçekleşeceği yönünde umutlu olduklarına"
işaret edildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.


Bugün serbest kalması beklenen esirlerle ilgili İsrail'e herhangi bir listenin teslim edilmediği kaydedilen haberde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:
Müzakerelerdeki görüş farklılıkları sebebiyle gecikmeler olabilir ancak görüşmelerin sekteye uğramasına yol açmaz. Bu, Katar'ın dün gece İsrail'e ilettiği mesajla da uyuşuyor. Dolayısıyla anlaşma tehlikede değildir. Savaş, önceki günlerdeki gibi devam ediyor. İlk rehineler geri dönünceye kadar ateşkes olmayacak. İlk rehineler gelince ateşkes olur.


#İsrail
#Netanyahu
#Hamas
#ateşkes
38 dakika önce
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