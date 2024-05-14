İsrail bombardımanından kaçan Filistinliler ağır hasarlı BM okuluna sığınıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıları 220 gündür aralıksız sürüyor. Bölgenin kuzeyinde ayakta duran tek bir yapı bırakmayan İsrail güçleri, merkez ve güneyde de saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.





Hayatta kalmaya çalışan ve bölgede oradan oraya göç etmek zorunda bırakılan binlerce sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okullara da saldıran İsrail, binaların büyük hasar görmesini sağlıyor. Bu yılın başında güneydeki Han Yunus kentine yoğun baskın ve saldırılarda bulunan İsrail ordusu, bölgeye sığınan binlerce sivilin göç etmesine neden oldu.



